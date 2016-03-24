チャイキンオシレーター (Chaikin Oscillator)

まず最初に、 Accumulation/Distributionを表すチャイキンインジケータの値（VA）が計算されます。



VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*Volume

次に、 Accumulation/Distributionの移動平均の差を表すチャイキンオシレーターの値が計算されます。CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n)

ここで:



m -移動平均の高次



n - 移動平均の低次

