チャイキンオシレーター (Chaikin Oscillator) - MetaTrader 4のためのインディケータ
まず最初に、 Accumulation/Distributionを表すチャイキンインジケータの値（VA）が計算されます。
VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*Volume
次に、 Accumulation/Distributionの移動平均の差を表すチャイキンオシレーターの値が計算されます。CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n)
ここで:
m -移動平均の高次
n - 移動平均の低次
チャイキンオシレーター (Chaikin Oscillator)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7761
