ポケットに対して
インディケータ

チャイキンオシレーター (Chaikin Oscillator) - MetaTrader 4のためのインディケータ

まず最初に、 Accumulation/Distributionを表すチャイキンインジケータの値（VA）が計算されます。

VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*Volume
次に、 Accumulation/Distributionの移動平均の差を表すチャイキンオシレーターの値が計算されます。CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n)

ここで:

m -移動平均の高次

n - 移動平均の低次

チャイキンオシレーター (Chaikin Oscillator)


インジケータNRTR インジケータNRTR

有名なインジケータのバージョンの一つです。このサイトに触発されました。: konkop.narod.ru

Instantaneous Trendline Filter Instantaneous Trendline Filter

インディケータInstantaneous Trendline Filterは、買いシグナルと売りシグナルを出します。

Zigzag2 R Zigzag2 R

インジケータZigzag2_R_は、ZigZag インジケータのバージョンの一つです。

NRMA NRMA

Konstantin Kopyrkin氏により開発された有名なインジケータです。