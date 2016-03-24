普通、異なる制作者のNRTRシリーズのインジケータでは、現在のトレンドのサポートラインだけ使用されますが、私はレジスタンスラインも追加しました。結局、最高のものにしました。「階段」の幅が広くなりました。この広さをbrick（れんが）とも呼ばれ、 損切りポイントの計算で役に立つと思います。



NRTRシリーズのインジケータの使用方法いっぱいあります。ここで、標準の使用方法をご紹介します。また、МТ4に移動されたМТ3用のインジケータは、不必要なインジケータの再描画に関するバグがありました。このバグは本バージョンに含まれていません。



アルゴリズムのブロック構造と透明性（そして、必要な書面の少ないこと）のおかげで、このインジケータをお好みに合わせて修正できます。





インジケータNRTR

