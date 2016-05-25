コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

AG - MetaTrader 4のためのエキスパート

ビュー:
1416
評価:
(41)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
 自分が初めて使ったEAです。
ぜひ評価してください。


通貨ペアEURUSD (ユーロドル)
時間軸1時間足 (H1) 2005年1月3日 01:00～2008年1月3日 23:00 (2005年1月3日～2005年1月4日)
モデル全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
パラメータ:Lots=0.1; F_EMA=15; S_EMA=18; SMA=30; ORDER=6; chk=0;

ヒストリー内のバー数19633生成されたティックの数5262338モデル化の質90.00%
チャートの不一致エラー0




初期証拠金3000.00



純利益22854.97総利益43365.44総損益-20510.47
プロフィットファクタ2.11期待利得31.92

絶対ドローダウン1153.32最大ドローダウン3472.87 (13.71%)相対ドローダウン58.63% (2763.44)

総取引数716ショートポジション347 (54.18%)ロングポジション369 (59.89%)

勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）409 (57.12%)負トレード（全体からパーセンテージを計算する）307 (42.88%)
最大勝トレード711.36勝トレード-301.33
平均勝トレード106.03勝トレード-66.81
最大連続勝ち（利益） 32 (3068.88)連続負け (損失)18 (-226.15)
最大連続利益 (勝ちの数)3922.42 (11)連続損失 (負けの数)-1528.27 (15)
平均連続勝ち6連続負け5

