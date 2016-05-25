無料でロボットをダウンロードする方法を見る
自分が初めて使ったEAです。
ぜひ評価してください。
|通貨ペア
|EURUSD (ユーロドル)
|時間軸
|1時間足 (H1) 2005年1月3日 01:00～2008年1月3日 23:00 (2005年1月3日～2005年1月4日)
|モデル
|全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
|パラメータ:
|Lots=0.1; F_EMA=15; S_EMA=18; SMA=30; ORDER=6; chk=0;
|ヒストリー内のバー数
|19633
|生成されたティックの数
|5262338
|モデル化の質
|90.00%
|チャートの不一致エラー
|0
|初期証拠金
|3000.00
|純利益
|22854.97
|総利益
|43365.44
|総損益
|-20510.47
|プロフィットファクタ
|2.11
|期待利得
|31.92
|絶対ドローダウン
|1153.32
|最大ドローダウン
|3472.87 (13.71%)
|相対ドローダウン
|58.63% (2763.44)
|総取引数
|716
|ショートポジション
|347 (54.18%)
|ロングポジション
|369 (59.89%)
|勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|409 (57.12%)
|負トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|307 (42.88%)
|最大
|勝トレード
|711.36
|勝トレード
|-301.33
|平均
|勝トレード
|106.03
|勝トレード
|-66.81
|最大
|連続勝ち（利益）
|32 (3068.88)
|連続負け (損失)
|18 (-226.15)
|最大
|連続利益 (勝ちの数)
|3922.42 (11)
|連続損失 (負けの数)
|-1528.27 (15)
|平均
|連続勝ち
|6
|連続負け
|5
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7720
