通貨ペア EURUSD (ユーロドル)

時間軸 1時間足 (H1) 2005年1月3日 01:00～2008年1月3日 23:00 (2005年1月3日～2005年1月4日)

モデル 全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）

パラメータ: Lots=0.1; F_EMA=15; S_EMA=18; SMA=30; ORDER=6; chk=0;





ヒストリー内のバー数 19633 生成されたティックの数 5262338 モデル化の質 90.00%

チャートの不一致エラー 0













初期証拠金 3000.00









純利益 22854.97 総利益 43365.44 総損益 -20510.47

プロフィットファクタ 2.11 期待利得 31.92





絶対ドローダウン 1153.32 最大ドローダウン 3472.87 (13.71%) 相対ドローダウン 58.63% (2763.44)





総取引数 716 ショートポジション 347 (54.18%) ロングポジション 369 (59.89%)



勝トレード（全体からパーセンテージを計算する） 409 (57.12%) 負トレード（全体からパーセンテージを計算する） 307 (42.88%)

最大 勝トレード 711.36 勝トレード -301.33

平均 勝トレード 106.03 勝トレード -66.81

最大 連続勝ち（利益） 32 (3068.88) 連続負け (損失) 18 (-226.15)

最大 連続利益 (勝ちの数) 3922.42 (11) 連続損失 (負けの数) -1528.27 (15)