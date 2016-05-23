CodeBaseKategorien
Expert Advisors

AG - Experte für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1153
Rating:
(41)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
AG.mq4 (3.5 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich



 Ich bin ein Anfänger in diesem Geschäft, und dies ist mein erster EA.
Bitte bewerten Sie ihn.


SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Zeitrahmen1 Hour (H1) 2005.01.03 01:00 - 2008.01.03 23:00 (2005.01.03 - 2008.01.04)
ModellJeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
ParameterLots=0.1; F_EMA=15; S_EMA=18; SMA=30; ORDER=6; chk=0;

Balken im Test19633Ticks modelliert5262338Modellierungsqualität90.00%
Fehler in Charts-Anpassung0




Ursprüngliche Einlage3000.00



Gesamt netto Profit22854.97Brutto Profit43365.44Brutto Verlust-20510.47
Profit Faktor2.11Erwartetes Ergebnis31.92

Absoluter Drawdown1153.32Maximaler Drawdown3472.87 (13.71%)Relativer Drawdown58.63% (2763.44)

Trades gesamt716Short Positionen (gewonnen %)347 (54.18%)Long Positionen (gewonnen %)369 (59.89%)

Profit Trades (% gesamt)409 (57.12%)Verlust Trades (% gesamt)307 (42.88%)
GrößterProfit Trade711.36Verlust Trade-301.33
DurchschnittProfit Trade106.03Verlust Trade-66.81
Maximumaufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)32 (3068.88)aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld)18 (-226.15)
Maximalaufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner)3922.42 (11)aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer)-1528.27 (15)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne6aufeinanderfolgende Verluste5

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7720

