und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AG - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1153
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Ich bin ein Anfänger in diesem Geschäft, und dies ist mein erster EA.
Bitte bewerten Sie ihn.
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Zeitrahmen
|1 Hour (H1) 2005.01.03 01:00 - 2008.01.03 23:00 (2005.01.03 - 2008.01.04)
|Modell
|Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
|Parameter
|Lots=0.1; F_EMA=15; S_EMA=18; SMA=30; ORDER=6; chk=0;
|Balken im Test
|19633
|Ticks modelliert
|5262338
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Fehler in Charts-Anpassung
|0
|Ursprüngliche Einlage
|3000.00
|Gesamt netto Profit
|22854.97
|Brutto Profit
|43365.44
|Brutto Verlust
|-20510.47
|Profit Faktor
|2.11
|Erwartetes Ergebnis
|31.92
|Absoluter Drawdown
|1153.32
|Maximaler Drawdown
|3472.87 (13.71%)
|Relativer Drawdown
|58.63% (2763.44)
|Trades gesamt
|716
|Short Positionen (gewonnen %)
|347 (54.18%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|369 (59.89%)
|Profit Trades (% gesamt)
|409 (57.12%)
|Verlust Trades (% gesamt)
|307 (42.88%)
|Größter
|Profit Trade
|711.36
|Verlust Trade
|-301.33
|Durchschnitt
|Profit Trade
|106.03
|Verlust Trade
|-66.81
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)
|32 (3068.88)
|aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld)
|18 (-226.15)
|Maximal
|aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner)
|3922.42 (11)
|aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer)
|-1528.27 (15)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|6
|aufeinanderfolgende Verluste
|5
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7720
Einfacher EA, aber eine solche Effizienz für das Jahr 2007!Disaster
Beispiel für das Arbeiten mit Objekten: Objekt erstellen, ändern von Eigenschaften, neu zeichnen des Charts.