こんにちは。

自分が初めて使ったEAをご紹介しています（ピプシングではなく、利益確定値は100Pips）。バックテストがユーロドル 1分足で2007年1月1日～2007年11月25日までの間に行われました。

驚くほど良い結果でした。: 初期証拠金を100万ドルとして、3000ドルの利益を得ました！

残念ながら、2005年～2006年までの間に損失が出ます。

損切りの設定、時間制限およびレンジ相場でエグジットすることは状態を悪くしてしまいます。

多くの潜在的に有利な取引が切断されます。ドローダウンが感じられるに違いません。

何かよいアイデアや提案があったら、

いつでも提案してください。

よろしくお願いします。

P.S.

設定は大胆です。:

ア. MaxLots - 1まで減らす;

イ. LotsRiskReductor - 5-10まで増やす;

ウ. SpanGator - 3-5まで増やす

ただし、単一注文の取引システムではリスク減少がシステムの改善につながりません。

未執行注文は新規注文の発注をブロックします。

それで、完全なバックテストは

注文数を制限せずに行うべきです。