加入我们粉丝页
我是这个行业的新手，而且这是我的第一个EA交易.
请为它打分.
|交易品种
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时段
|1 Hour (H1) 2005.01.03 01:00 - 2008.01.03 23:00 (2005.01.03 - 2008.01.04)
|模式
|Every tick (the most accurate mode based on the shortest available time frames)
|参数
|Lots=0.1; F_EMA=15; S_EMA=18; SMA=30; ORDER=6; chk=0;
|测试中的柱数
|19633
|建模订单时刻
|5262338
|建模质量
|90.00%
|不匹配的图表错误
|0
|初始存款
|3000.00
|净利
|22854.97
|毛利
|43365.44
|毛损
|-20510.47
|利润指数
|2.11
|期待收入
|31.92
|绝对回撤
|1153.32
|最大回撤
|3472.87 (13.71%)
|相对回撤
|58.63% (2763.44)
|交易总数
|716
|卖出仓位 (获胜 %)
|347 (54.18%)
|买入仓位 (获胜 %)
|369 (59.89%)
|获利交易 (占总数百分比)
|409 (57.12%)
|亏损交易 (占总数百分比)
|307 (42.88%)
|最大
|获利交易
|711.36
|亏损交易
|-301.33
|平均
|获利交易
|106.03
|亏损交易
|-66.81
|最大
|连续获胜 (资金)
|32 (3068.88)
|连续亏损 (资金)
|18 (-226.15)
|最大
|连续获胜 (次数)
|3922.42 (11)
|连续亏损 (次数)
|-1528.27 (15)
|平均
|连续获胜
|6
|连续亏损
|5
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7720