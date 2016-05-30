代码库部分
26752
等级:
(41)
已发布:
已更新:
 我是这个行业的新手，而且这是我的第一个EA交易.
请为它打分.


交易品种EURUSD (Euro vs US Dollar)
时段1 Hour (H1) 2005.01.03 01:00 - 2008.01.03 23:00 (2005.01.03 - 2008.01.04)
模式Every tick (the most accurate mode based on the shortest available time frames)
参数Lots=0.1; F_EMA=15; S_EMA=18; SMA=30; ORDER=6; chk=0;

测试中的柱数19633建模订单时刻5262338建模质量90.00%
不匹配的图表错误0




初始存款3000.00



净利22854.97毛利43365.44毛损-20510.47
利润指数2.11期待收入31.92

绝对回撤1153.32最大回撤3472.87 (13.71%)相对回撤58.63% (2763.44)

交易总数716卖出仓位 (获胜 %)347 (54.18%)买入仓位 (获胜 %)369 (59.89%)

获利交易 (占总数百分比)409 (57.12%)亏损交易 (占总数百分比)307 (42.88%)
最大获利交易711.36亏损交易-301.33
平均获利交易106.03亏损交易-66.81
最大连续获胜 (资金)32 (3068.88)连续亏损 (资金)18 (-226.15)
最大连续获胜 (次数)3922.42 (11)连续亏损 (次数)-1528.27 (15)
平均连续获胜6连续亏损5

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7720

