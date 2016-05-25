無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Rotating text objects - MetaTrader 4のためのスクリプト
- ビュー:
- 842
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
オブジェクト操作のサンプル: オブジェクトの生成、プロパティの修正、チャートの再描写。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7731
