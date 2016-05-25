コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

Rotating text objects - MetaTrader 4のためのスクリプト

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
842
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

オブジェクト操作のサンプル: オブジェクトの生成、プロパティの修正、チャートの再描写。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7731

5 _34_5 5 _34_5

インディケータ 5_34_5

AG AG

プログラマではないので、間違いがあればすみません。自分が初めて使ったEAです。貴方が使ってくれたら嬉しいです。ぜひ評価してください。

ZH_Dynamic_Arrays_Lib ZH_Dynamic_Arrays_Lib

動的配列をエミュレーションするための関数のセットです。

lot lib lot lib

ロットサイズを選択するライブラリです。資金管理の29の方法です。