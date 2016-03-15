コードベースセクション
エキスパート

Pivotema3 - MetaTrader 4のためのエキスパート

制作者: 不明

エキスパートアドバイザPivotema3です。インディケータHeiken AshiとインディケータPivotをベースにしています。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7621

