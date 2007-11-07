CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Wss_trader - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
3358
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Fuccer

Сам не смотрел, но люди советуют ставить часы торговли 7-17, трейл 60, метрику 36 и смотреть последние 2 месяца.




Volume trader Volume trader

Советник Volume trader.

Vlado Vlado

Советник Vlado.

Zs1 Zs1

Наткнулся на советник, который много раз обсуждался на форуме.

ZigZag_Fibo_v2beta ZigZag_Fibo_v2beta

Индикатор ZigZag с уровнями Фибо.