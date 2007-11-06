Смотри, как бесплатно скачать роботов
Three Line Break - индикатор для MetaTrader 4
Автор: Equipe Forex
Этот метод описан в книге Нисона "Японские свечи". "Пробой 3-х линий" соединяет в себе качества графиков "крестики-нолики" и стандартных линейных графиков или баров.
В литературе отмечаются преимущества методов прогнозирования будущих ценовых движений, основанных на подсчете продолжительности ценовых моделей.
Данный график позволяет легко фильтровать шум, и эффективно выявлять такие точки, уровни поддержки и сопротивления, графические фигуры. Следует отметить, что вид графических фигур на обычном графике и графике пробоя 3-х линий несколько различается, что вызвано нелинейностью шкалы времени.
В некотором смысле, этот вид графиков преобразует ценовое движение - в ряд циклических колебаний.
