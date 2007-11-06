CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Three Line Break - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
6305
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Equipe Forex

Этот метод описан в книге Нисона "Японские свечи". "Пробой 3-х линий" соединяет в себе качества графиков "крестики-нолики" и стандартных линейных графиков или баров.

В литературе отмечаются преимущества методов прогнозирования будущих ценовых движений, основанных на подсчете продолжительности ценовых моделей.

Данный график позволяет легко фильтровать шум, и эффективно выявлять такие точки, уровни поддержки и сопротивления, графические фигуры. Следует отметить, что вид графических фигур на обычном графике и графике пробоя 3-х линий несколько различается, что вызвано нелинейностью шкалы времени.

В некотором смысле, этот вид графиков преобразует ценовое движение - в ряд циклических колебаний.


Trend Manager Open2 Trend Manager Open2

Ещё одна разновидность Trend Manager.

TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1 TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1

Индикатор Tsd Pp Macd Force Ind v1.

T3 CCI T3 CCI

Индикатор T3 CCI.

Vlado Vlado

Советник Vlado.