



Автор: Equipe ForexЭтот метод описан в книге Нисона "Японские свечи". "Пробой 3-х линий" соединяет в себе качества графиков "крестики-нолики" и стандартных линейных графиков или баров.В литературе отмечаются преимущества методов прогнозирования будущих ценовых движений, основанных на подсчете продолжительности ценовых моделей.Данный график позволяет легко фильтровать шум, и эффективно выявлять такие точки, уровни поддержки и сопротивления, графические фигуры. Следует отметить, что вид графических фигур на обычном графике и графике пробоя 3-х линий несколько различается, что вызвано нелинейностью шкалы времени.В некотором смысле, этот вид графиков преобразует ценовое движение - в ряд циклических колебаний.