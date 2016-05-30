标准偏差通道是在线性回归趋势的基础上绘制的。

一个新版的显示于价格窗口右侧的随机震荡指标。

我开发的一个曾在论坛上讨论了多次的EA交易。

Wss_trader EA交易。大家推荐把交易时间(trading hours)设为 7-17, 移动止损(trailing)设为 60, 网格(metrics) 设为 36，还有把回顾(look back)设为2个月。