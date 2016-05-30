请观看如何免费下载自动交易
三线突破(Three Line Break) - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 32379
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: Equipe Forex
本方法曾经由 Steve Nison 在他的 "日式蜡烛图技术(Japanese Candlestick Charting Techniques)" 一书中描述过。"三线突破"综合了"三联"图表和标准线型或柱形图表的优点。
文献指出了基于计算持续价格模型的未来价格运动预测方法的优点。
本图表使得可以轻松去掉噪音而更加高效地设置点位，支撑和阻力水平，图形等。需要注意的是，在普通图表上显示的图形形状与在三线突破图表上的不一样，因为时间尺度上是非线性的。
在某种意义上，这种类型的图表把价格的运动转换为一些列周期性波动。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7580
