ADXm - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータADXmでは、標準的なADXと対照的に、トレンドの正の波動も負の波動も見られます。DI±シグナルが波動値の差として求められます。
使い方は標準的なADXと同じです。
オプションとしてどんなレベル以上に相場がトレンドにあるのかが表示されます。普通20～25パーセントのレベルを指定します。お使いの時間軸によります。
設定:
p - ADXの期間;
Level - 限界レベル
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7566
