ADXm - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Deutsch 日本語
Опубликован:
Обновлен:
В отличии от традиционного индикатора ADX, где сам ADX строится в абсолютных единицах и распознание направления тренда затруднено, в данном индикаторе хорошо видны положительные и отрицательные полуволны ADX (на графике показан цветным).  А сигналы DI+/- показаны как их разность (серым цветом).

Методика использования данного индикатора ничем не отличается от традиционного.

Дополнительно показаны уровни (пунктиром), выше ниже которых считается что рынок находится в состоянии тренда. Этот уровень обычно принимают приблизительно 20-25 процентов, - несколько зависит от того на каком таймфрейме используется.

В установках:

p - период ADX.

Level - критический уровень. 

