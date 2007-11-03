





В отличии от традиционного индикатора ADX, где сам ADX строится в абсолютных единицах и распознание направления тренда затруднено, в данном индикаторе хорошо видны положительные и отрицательные полуволны ADX (на графике показан цветным). А сигналы DI+/- показаны как их разность (серым цветом).

Методика использования данного индикатора ничем не отличается от традиционного.

Дополнительно показаны уровни (пунктиром), выше ниже которых считается что рынок находится в состоянии тренда. Этот уровень обычно принимают приблизительно 20-25 процентов, - несколько зависит от того на каком таймфрейме используется.

В установках:

p - период ADX.

Level - критический уровень.