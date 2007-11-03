Ставь лайки и следи за новостями
ADXm - индикатор для MetaTrader 4
В отличии от традиционного индикатора ADX, где сам ADX строится в абсолютных единицах и распознание направления тренда затруднено, в данном индикаторе хорошо видны положительные и отрицательные полуволны ADX (на графике показан цветным). А сигналы DI+/- показаны как их разность (серым цветом).
Методика использования данного индикатора ничем не отличается от традиционного.
Дополнительно показаны уровни (пунктиром), выше ниже которых считается что рынок находится в состоянии тренда. Этот уровень обычно принимают приблизительно 20-25 процентов, - несколько зависит от того на каком таймфрейме используется.
В установках:
p - период ADX.
Level - критический уровень.
