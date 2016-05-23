



Im Gegensatz zum traditionellen ADX-Indikator, der den ADX in absoluten Einheiten dargestellt und so das Erkennen der Trendrichtung behindert, zeigt dieser Indikator deutlich die positiven und negativen Hälften der Wellen des ADX (farbig dargestellt auf dem Diagramm). Und die DI+/- Signale werden über ihre Differenz (Grau) gezeigt.

Der Umgang mit diesem Indikator ist der gleiche, wie mit dem traditionellen ADX.

Darüber hinaus zeigt er die Stufen (gestrichelt), über denen der Markt sich in einem Trend befindet. Diese Ebene ist normalerweise bei etwa 20-25 Prozent, ist aber wohl abhängig vom gewählten Zeitrahmen.

In den Einstellungen:

p - ADX Periodenlänge.

Level - kritischen Ebene.