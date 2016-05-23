und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ADXm - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1639
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Im Gegensatz zum traditionellen ADX-Indikator, der den ADX in absoluten Einheiten dargestellt und so das Erkennen der Trendrichtung behindert, zeigt dieser Indikator deutlich die positiven und negativen Hälften der Wellen des ADX (farbig dargestellt auf dem Diagramm). Und die DI+/- Signale werden über ihre Differenz (Grau) gezeigt.
Der Umgang mit diesem Indikator ist der gleiche, wie mit dem traditionellen ADX.
Darüber hinaus zeigt er die Stufen (gestrichelt), über denen der Markt sich in einem Trend befindet. Diese Ebene ist normalerweise bei etwa 20-25 Prozent, ist aber wohl abhängig vom gewählten Zeitrahmen.
In den Einstellungen:
p - ADX Periodenlänge.
Level - kritischen Ebene.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7566
Der Indikator zeigt, wann verkaufen und wann kaufen. Aber es ist nicht so einfach.FractalChannel_v1
Eine ziemlich interessante Methode zum Zeichnen eines Kanals. Trotz der offensichtlichen Einfachheit der Zeichnung, kann die Weite des Kanals sehr nützlich sein (zum Beispiel, wenn Sie für eine Weile hatte keinen Zugriff auf das Terminal hatten und den Markt schnell beurteilen wollen).
Eine andere Version der Bestimmung der Pivot-Punkte des nächsten Tages.Standard Deviation Channels
Der Standard Deviation Channel zeichnet auf der Basis des Linear Regression Trends.