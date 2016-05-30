





和传统的ADX指标不同，ADX本身是使用绝对单位绘制的并阻止了趋势方向的侦测，而本指标清晰地显示了ADX的正向和反向半波(在图表上使用彩色显示)，而 DI+/- 信号显示了它们的差距 (灰色)。

使用这个指标的方法与传统指标一样，

另外，它还显示了水平(虚线), 在虚线水平之上时就认为市场在有趋势的状态。这个水平通常设在百分之20-25的水平，依赖于它所应用的时段。

在设置中:

p - ADX 周期数.

Level - 重要水平.