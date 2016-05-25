コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FractalChannel_v1 - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
制作者: igorad

価格チャネルを作成する方法の一つです。簡単なのに、これはレンジ相場でお役に立つと思います。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7563

CTG-Modify Date CTG-Modify Date

このスクリプトは、休日と祝日を考慮すればチャートを直して長くします。

Firebird hma [I] Firebird hma [I]

チャネルを表示するインディケータです。

FX10setup FX10setup

このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを表示します。でも、はたで見るほど楽ではありません。

ADXm ADXm

インディケータADXmでは、標準的なADXと対照的に、トレンドの正の波動も負の波動も見られます。使い方は標準的なADXと同じです。