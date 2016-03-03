コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RD.COmbo - MetaTrader 4のためのインディケータ

RD-Combo.mq4 (10.34 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
制作者: Shimodax & RickyD

インディケータRD.COmbo

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7523

Created by Ronald Verwer Created by Ronald Verwer

Ronald Verwer氏によって開発されたインジケータです。

PrevDayAndFloatingPivot PrevDayAndFloatingPivot

インディケータPrev Day And Floating Pivot

SweetSpots SweetSpots

指定された期間によってチャートを水平レベルで分割します。

ShadeNY ShadeNY

取引セッションを示すインディケータ