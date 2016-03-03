コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

SHI_Mod_vLine - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: Shurka & Kevin

垂直線全体を（左）右に移動する場合、インジケータが再構成されます。チャートナビゲーションの為に時間軸の切り替えを使用することをおすすめします。
例: より長い時間軸に線を必要な場所に設置し、短い時間軸に切り替えて動作を続けます。こちらをご覧ください。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7527

