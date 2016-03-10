CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Trendscalpindic - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1040
Ranking:
(2)
Publicado:
TTF_TR.mq4 (3.47 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Nick Bilak.

Indicador de Trendscalpindic.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7489

RAVI FX Fisher RAVI FX Fisher

Indicador RAVI FX Fisher.

PDF PDF

Indicador PDF.

Trend_CF Trend_CF

Indicador Trend_CF.

cam_H1_H5_Historical_V4 cam_H1_H5_Historical_V4

Indicador Cam H1 - H5 histórico V4.