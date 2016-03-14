CodeBaseKategorien
Indikatoren

Trendscalpindic - Indikator für den MetaTrader 4

Ansichten:
847
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
TTF_TR.mq4 (3.47 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Urheber: Nick Bilak

Trendscalpindic Indikator.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7489

