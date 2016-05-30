请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MA_In_Color_wAppliedPrice - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 5671
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: FX Sniper 和 Robert Hill
Modified LSMA_In_Color 指标。新增: 使用了应用的价格。
Modified LSMA_In_Color 指标。新增: 使用了应用的价格。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7478
Laguerre_ROC
这是一个增强版本的RSI. 拉盖尔转换信号，因而低频组件比高频者滞后较多。传统的Itrend
多重设置的趋势指标。以双色柱形图的形式显示了趋势的方向(红色)和强度(蓝色)。主要的信号就是与零线的交叉，达到新高/新低，背离。
MMLevls_VG
结果是 - 不仅接收基于Murray水平的轴线，还有它们当前的统计信息...MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP
有些人认为大多数指标，例如: MACD, RSI, AO, AC, 都有延迟并且不方便使用。但是 MaksiGen KaHaJI ckaJIneP 使您每天稳定获利10个点。