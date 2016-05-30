代码库部分
MA_In_Color_wAppliedPrice - MetaTrader 4脚本

作者: FX Sniper 和 Robert Hill

Modified LSMA_In_Color 指标。新增: 使用了应用的价格。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7478

