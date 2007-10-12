CodeBaseРазделы
Индикаторы

MA_In_Color_wAppliedPrice - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
5484
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: FX Sniper and Robert Hill

Модифицированный индиктор LSMA_In_Color. Добавлено: использование прикладной цены.


