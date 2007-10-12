Смотри, как бесплатно скачать роботов
MA_In_Color_wAppliedPrice - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5484
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: FX Sniper and Robert Hill
Модифицированный индиктор LSMA_In_Color. Добавлено: использование прикладной цены.
