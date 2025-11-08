Gerçek yazar:

Nick Bilak

Doğrusal regresyon algoritmasına dayalı normalize edilmemiş simetrik osilatör, histogramın merkezi sıfır çizgisi üzerinde renkli noktalar şeklinde en basit trend gücü göstergesi ile renkli bir histogram şeklinde oluşturulmuştur. Histogram çubuklarının rengi trend yönüne karşılık gelir, histogram renginin değişmesi alım satım yapmak için en iyi sinyaldir. Gri noktalar trendin RMS değerinden daha düşük olduğunu gösterir. Mavi noktalar trendin güçlü olduğunu gösterir.

Göstergedeki histogram ortalama algoritması on olası varyant kullanılarak değiştirilebilir:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma; AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Farklı ortalama alma algoritmaları için Faz parametrelerinin oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'ye eşittir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 01.10.2007 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.

Girdi parametreleri: