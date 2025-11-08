당사 팬 페이지에 가입하십시오
실제 작성자:
닉 빌락
선형 회귀 알고리즘을 기반으로 하는 비정규화된 대칭 오실레이터로, 히스토그램의 중앙 영점에 컬러 점으로 표시되는 가장 간단한 추세 강도 지표가 있는 컬러 히스토그램 형태로 제작되었습니다. 히스토그램 막대의 색상은 추세 방향에 해당하며 히스토그램 색상의 변화는 트레이딩에 가장 적합한 신호입니다. 회색 점은 추세가 RMS 값보다 작음을 나타냅니다. 파란색 점은 추세가 강함을 나타냅니다.
인디케이터의 히스토그램 평균 알고리즘은 10가지 변형을 사용하여 변경할 수 있습니다:
- SMA - 단순 이동 평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
다른 평균화 알고리즘의 위상 매개변수는 그 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2와 같습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.01.10에 코드 베이스에 게시되었습니다.
입력 매개변수:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method BB_Method=MODE_EMA_; // 히스토그램 평균화 방법 input int BB_Period = 20; // 볼린저 밴드 기간 input int BB_Phase= 100; // 볼린저 밴드 평균 매개변수 input double BB_Deviation=2.0; // 편차 수 input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // 가격 상수 input double ATR_Period=20; // ATR 기간 input double ATR_Factor=1.5; // ATR 계수
