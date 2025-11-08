Véritable auteur :

Nick Bilak

Oscillateur symétrique non normalisé basé sur un algorithme de régression linéaire, construit sous la forme d'un histogramme coloré avec l'indicateur le plus simple de la force de la tendance sous la forme de points colorés sur la ligne centrale zéro de l'histogramme. La couleur des barres de l'histogramme correspond à la direction de la tendance, le changement de couleur de l'histogramme est le meilleur signal pour effectuer des transactions. Les points gris indiquent que la tendance est inférieure à sa valeur efficace. Les points bleus indiquent que la tendance est forte.

L'algorithme de calcul de la moyenne de l'histogramme de l'indicateur peut être modifié selon dix variantes possibles :

SMA - moyenne mobile simple ; EMA - moyenne mobile exponentielle ; SMMA - moyenne mobile lissée ; LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ; JJMA - moyenne adaptative JMA ; JurX - moyenne ultralinéaire ; ParMA - moyenne parabolique ; T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ; VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ; AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de noter que les paramètres de phase des différents algorithmes de calcul de la moyenne ont des significations très différentes. Pour JMA, il s'agit de la variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également égal à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 01.10.2007.

Paramètres d'entrée :