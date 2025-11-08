CodeBaseSections
dans la poche
Indicateurs

BBSqueeze - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
26
(20)
Nick Bilak

Oscillateur symétrique non normalisé basé sur un algorithme de régression linéaire, construit sous la forme d'un histogramme coloré avec l'indicateur le plus simple de la force de la tendance sous la forme de points colorés sur la ligne centrale zéro de l'histogramme. La couleur des barres de l'histogramme correspond à la direction de la tendance, le changement de couleur de l'histogramme est le meilleur signal pour effectuer des transactions. Les points gris indiquent que la tendance est inférieure à sa valeur efficace. Les points bleus indiquent que la tendance est forte.

L'algorithme de calcul de la moyenne de l'histogramme de l'indicateur peut être modifié selon dix variantes possibles :

  1. SMA - moyenne mobile simple ;
  2. EMA - moyenne mobile exponentielle ;
  3. SMMA - moyenne mobile lissée ;
  4. LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
  5. JJMA - moyenne adaptative JMA ;
  6. JurX - moyenne ultralinéaire ;
  7. ParMA - moyenne parabolique ;
  8. T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
  9. VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
  10. AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de noter que les paramètres de phase des différents algorithmes de calcul de la moyenne ont des significations très différentes. Pour JMA, il s'agit de la variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également égal à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 01.10.2007.

Paramètres d'entrée :

//+-----------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method BB_Method=MODE_EMA_;        // Méthode de calcul de la moyenne de l'histogramme
input int BB_Period = 20;                        // Période des bandes de Bollinger
input int BB_Phase= 100;                         // Paramètre de calcul de la moyenne des bandes de Bollinger
input double BB_Deviation=2.0;                   // Nombre d'écarts
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Constante de prix
input double ATR_Period=20;                      // Période ATR
input double ATR_Factor=1.5;                     // Coefficient ATR

Indicateur BBSqueeze

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal LinearRegSlope_V1_HTF_Signal

L'indicateur LinearRegSlope_V1_HTF_Signal affiche la direction de la tendance sous la forme d'un objet graphique avec une indication de tendance en couleur et émet des alertes ou des signaux sonores lorsque la tendance change.

Get Nth Active Trade from the end in MT5 Get Nth Active Trade from the end in MT5

Cet EA analysera toutes les transactions ouvertes et imprimera la nième transaction à partir de la fin.

X2MA_KLx3_Cloud X2MA_KLx3_Cloud

Le canal de Keltner, représenté par un fond coloré.

Geometric Moving Average Geometric Moving Average

Version MQL5 de la moyenne mobile géométrique.