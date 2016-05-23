Der vierte Indikator in der Reihe der Indikatoren ohne Durchschnittsbildung.

Ein interessanter Indikator, der fraktale Preiskanäle zeichnet und dazu noch Fibonacci-Fächer.

Zeigt 3 vertikale Linien, jeweils für eine Zeitzone.

Dieser Indikator ist sehr einfach zu verwenden: Roter Pfeil - verkaufen, blauer Pfeil - kaufen. Übertrifft Ähnliche, wie Hi-Lo, Trend und andere um ein Vielfaches. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen mit jedem Währungspaar.