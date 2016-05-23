Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
rvmFractalsLevel - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Profi_R
Ein interessanter Indikator, der fraktale Preiskanäle zeichnet und dazu noch Fibonacci-Fächer.
Ein interessanter Indikator, der fraktale Preiskanäle zeichnet und dazu noch Fibonacci-Fächer.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7426
