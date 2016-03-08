コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MA-Crossover_Alert - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
3698
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Jason Robinson (jnrtrading)

矢印で2本の移動平均線の交差を表示します。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7332

MA_Alert MA_Alert

インディケータMA Alert

MACD_Divergence MACD_Divergence

インディケータMACD Divergence

Level Sensor Level Sensor

相場の構造を表すインジケータです。

Pivot Pivot

英語の「Pivot Point 」は反転ポイントまたは反転レベルを意味します。