Regression_Channel - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: KimIV
線形回帰チャネル (英：Linear Regression Channel) は、最小二乗法でチャートに2点の間に描かれたトレンドラインとして表される線形回帰トレンドに基づいて形成されます。結局、このラインは正確に価格の中央線を表示します。公正な価格の線として考えられます。このように、価格の上下に偏差値は買い手または売り手の過活動を表します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7350
