MTF_PSAR - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: Keris2112
パラボリックSARが、トレンド相場で取引するためにウォレス・ウィルだーによって開発されました。このインジケータの制作者のおすすめによると、まず最初にトレンドを判断し、次にPSARを取引の為に使用できます。
このインジケータは、トレンドの向きにあわせてチャート上に点を設定します。このシステムは、よく反転システムって呼ばれ、トレンド方向のお代わりに損切り設定のためによく使用されます。詳細はこちら
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7349
