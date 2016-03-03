無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RoundPrice-Ext - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: Tartan
エントリーシグナルを確認するために役に立つと思います。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7351
Regression_Channel
線形回帰チャネル (英：Linear Regression Channel) は、最小二乗法でチャートに2点の間に描かれたトレンドラインとして表される線形回帰トレンドに基づいて形成されます。MTF_PSAR
パラボリックSARが、トレンド相場で取引するためにウォレス・ウィルだーによって開発されました。このインジケータの制作者のおすすめによると、まず最初にトレンドを判断し、次にPSARを取引の為に使用できます。
SATL
（Slow Adaptive Trend Line）は、ローパスフィルタ（LPF)によって形成される遅い適応型トレンドラインを意味します。LPFはノイズや発振周期のより長い市場周期を減衰します。SHI_SilverTrendSig
このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを出します。