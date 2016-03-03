線形回帰チャネル (英：Linear Regression Channel) は、最小二乗法でチャートに2点の間に描かれたトレンドラインとして表される線形回帰トレンドに基づいて形成されます。

パラボリックSARが、トレンド相場で取引するためにウォレス・ウィルだーによって開発されました。このインジケータの制作者のおすすめによると、まず最初にトレンドを判断し、次にPSARを取引の為に使用できます。