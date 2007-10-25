Этот индикатор основан на первой версии торговой системы Сидуса. Он показывает точки входа в рынок.

Параболический SAR также был разработан Уэллесом Уайлдером для использования на трендовых рынках. Автор этого индикатора рекомендовал сначала идентифицировать тренд, и только после этого использовать PSAR для торговли в направлении тренда.

Reference Slow Trend Line ( RSTL) - опорная медленная линия тренда, являeтся откликом цифрового фильтра SATL на входной ряд цен, взятый с задержкой, равной соответствующему интервалу Найквиста 1/2F.