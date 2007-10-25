Смотри, как бесплатно скачать роботов
Regression_Channel - индикатор для MetaTrader 4
Автор: KimIV
Канал Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии, который представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. В результате эта линия оказывается точной средней линией изменяющейся цены. Ее можно рассматривать как линию "равновесной" цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов.
Читать здесь.
