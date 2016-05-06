请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: KimIV
回归通道是基于线性回归趋势, 它使用最小乘方法在价格图表上呈现绘制于两点间的趋势线。其结果是, 这条线被证明是价格变化的准确中线。它可被看作是一个均衡价格线, 任何向上或向下偏转分别表示买方或卖方的活动增加。
参阅 这里。
回归通道是基于线性回归趋势, 它使用最小乘方法在价格图表上呈现绘制于两点间的趋势线。其结果是, 这条线被证明是价格变化的准确中线。它可被看作是一个均衡价格线, 任何向上或向下偏转分别表示买方或卖方的活动增加。
参阅 这里。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7350
MTF_PSAR
抛物线 SAR 也是由 Welles Wilder 开发的, 用于趋势行情。指标的作者建议首先确定趋势, 仅在此之后使用 PSAR 进行趋势交易。RSTL
慢速参照趋势线 (RSTL) 是 SATL 数字滤波器对于延迟等于1/2F 奈奎斯特间隔的输入价格序列的响应。
RoundPrice-Ext
非常方便确认入场信号。SATL
(慢速自适应趋势线) – «慢速» 自适应趋势线使用数字低通滤波器 LPF-2 进行计算。LPF-2 用于消除长线波动周期的噪声和市场轮回。