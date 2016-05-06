抛物线 SAR 也是由 Welles Wilder 开发的, 用于趋势行情。指标的作者建议首先确定趋势, 仅在此之后使用 PSAR 进行趋势交易。

慢速参照趋势线 (RSTL) 是 SATL 数字滤波器对于延迟等于1/2F 奈奎斯特间隔的输入价格序列的响应。