コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

SATL - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文
ビュー:
1007
評価:
(9)
パブリッシュ済み:
SATL.mq4 (3.63 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Finware.ru Ltd

SATL（Slow Adaptive Trend Line）は、ローパスフィルタ（LPF)によって形成される遅い適応型トレンドラインを意味します。LPFはノイズや発振周期のより長い市場周期を減衰します。詳細はこちら
をご覧ください。




MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7352

RoundPrice-Ext RoundPrice-Ext

エントリーシグナルを確認するために役に立つと思います。

Regression_Channel Regression_Channel

線形回帰チャネル (英：Linear Regression Channel) は、最小二乗法でチャートに2点の間に描かれたトレンドラインとして表される線形回帰トレンドに基づいて形成されます。

SHI_SilverTrendSig SHI_SilverTrendSig

このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを出します。

STARCBands STARCBands

このインディケータは、ボリンジャー・エンベロープのように移動平均を形成します。