SATL - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: Finware.ru Ltd
SATL（Slow Adaptive Trend Line）は、ローパスフィルタ（LPF)によって形成される遅い適応型トレンドラインを意味します。LPFはノイズや発振周期のより長い市場周期を減衰します。詳細はこちら
SATL（Slow Adaptive Trend Line）は、ローパスフィルタ（LPF)によって形成される遅い適応型トレンドラインを意味します。LPFはノイズや発振周期のより長い市場周期を減衰します。詳細はこちら
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7352
