Индикаторы

DT-ZigZag - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 日本語
Просмотров:
9192
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: klot

В этом режиме на график текущего таймфрейма выводится ZigZag, построенный на более старшем таймфрейме. Алгоритм построения в ZUP отличается от того, который разработал klot. Использована только его идея. Читать здесь.



