Doji Arrows - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 1258
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
制作者: 不明
このインディケータは、ドジ・ロウソク足を検索し、色でハイライトします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7404
