ポケットに対して
インディケータ

Doji Arrows - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: 不明

このインディケータは、ドジ・ロウソク足を検索し、色でハイライトします。





dayHL_Average dayHL_Average

前日に基づいてレベルを形成するインディケータです。

DT-ZigZag DT-ZigZag

DTモードを初めて使用したのはklotです。klot氏はこれをDT-ZigZag.mq4インジケータに使用しました。

forecast osc forecast osc

引用: ユーリイの平滑法の一つです。

i-BigBarsFromH1 i-BigBarsFromH1

このインディケータは、1時間足チャート上により長い時間軸のローソク足を表示します。5時間足、7時間足や11時間足などの非標準的な時間軸を使用することが可能です。上昇のローソク足と下降のローソク足は別の色に染められます。