無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
dayHL_Average - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1284
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: KCBT
前日に基づいてレベルを形成するインディケータです。
前日に基づいてレベルを形成するインディケータです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7403
DT-ZigZag
DTモードを初めて使用したのはklotです。klot氏はこれをDT-ZigZag.mq4インジケータに使用しました。DM
方向動きインジケータです (Directional Movement - +/-DM)。PTPインジケータの追加としてウィルダーによって開発されました。
Doji Arrows
このインディケータは、ドジ・ロウソク足を検索し、色でハイライトします。forecast osc
引用: ユーリイの平滑法の一つです。