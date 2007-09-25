CodeBaseРазделы
Индикаторы

Complex pairs - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4931
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Семен Семеныч

Идея индикатора - выделить из валютных пар отдельно каждую валюту. Валюты измеряются в относительных единицах (пунктах). Сумма всех валют в индикаторе в любой момент времени равна нулю.


