Indikatoren

GannZigZag - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
GannZigZag.mq4 (13.67 KB) ansehen
Autor: unbekannt

Gann-Winkel eingetragen im ZigZag.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7210

