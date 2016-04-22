Der FTLM hist-Indikator ist einer von vielen digitalen Indikatoren nach den Artikeln von Wladimir Krawtschuk.

Ein Versuch ZigZag und ATR zu kombinieren. Verwenden Sie ihn für die Bestimmung des Trends.

Ein interessanter Versuch, um Ebenen aus ZigZag-Werten zu erzeugen. Dieser Indikator wird dringend empfohlen, für diejenigen, die den Markt nicht "spüren". Der Indikator gibt einen sehr klaren Blick auf den Markt.