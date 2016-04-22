Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BBsqueeze - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1196
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Nick Bilak
Ein weiterer Indikator basierend auf den «Bollinger Bänder». Gut für die Anzeige «Wo ist der Trend ist, und wo geht's seitwärts».
Ein weiterer Indikator basierend auf den «Bollinger Bänder». Gut für die Anzeige «Wo ist der Trend ist, und wo geht's seitwärts».
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7182
BBwithFractdev
Genau, "Bollinger-Bänder mit einer Bruchzahl als Multiplikator der Abweichung."Murrey_Math_Line_X
Murrey Math (ММ) ist ein Handelssystem, geeignet für alle Märkte. MM-System besteht aus zwei wesentlichen Komponenten: Geometrie, verwendet für die Messung der Preisentwicklung der angegebenen Markt, und eine Reihe von Regeln auf der Basis der Gann-Technik und Kerzencharts.
BBhisto
Eine der interessantesten Änderungen der Bollinger Bänder. Es zeigt die Standardabweichung in einer Balken-Darstellung.3-line MACD
Dieser Indikator ergänzt eine Glättung der Kurve des MACD.