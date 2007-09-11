CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Pattern Alert v1.1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
9758
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Jason Robinson.

Более продвинутый исследователь паттернов. К тому же, дает сигнал.


PChannel_m PChannel_m

Классический вид каналов.

Dynamic Zone RSI Dynamic Zone RSI

В классической литературе, Индекс относительной силы описывается, как «Следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100 и сигнализирует о стремлении рынка к изменению тренда при больших (близких к 100%) или малых (близких к 0%)...

ADXDMI ADXDMI

Модификация индикатора известного нам как ADX.

MTF Forex freedom Bar MTF Forex freedom Bar

Индикатор MTF Forex freedom Bar