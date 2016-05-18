コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Divergence - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: Pavel Kulko

相場の動きの方向性とインディケータの方向性が合わない状態を表示します。インディケータが売られ過ぎや買われ過ぎのゾーンを達成すると、よく表示されます。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7138

Diapazon Diapazon

価格レンジを表示するインディケータです。様々な「ゾーン」を視覚化するために便利です。

DayImpuls DayImpuls

通貨と株式の相場を分析する為の簡単なインディケータです。

3end 3end

買いシグナルと売りシグナルを出します。開始されるポジションはインディケータの色によります。青になれば買い、赤になれば売りをします。

CatFX50 CatFX50

CatFX50は、利益を上げる売買システムなのに、見るほど楽ではありません。気をつけて、34 pipsで損切りを設定してください。