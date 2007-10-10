CodeBaseРазделы
3end - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Поручик & aka KimIV

Показывает когда вам надо покупать, когда продавать. Позиция открывается при изменении цвета индикатора: появилась зелёеая точка - покупаем,
появилась красная точка - продаем.


