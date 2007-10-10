Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
3end - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10217
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Поручик & aka KimIV
Показывает когда вам надо покупать, когда продавать. Позиция открывается при изменении цвета индикатора: появилась зелёеая точка - покупаем,
появилась красная точка - продаем.
Показывает когда вам надо покупать, когда продавать. Позиция открывается при изменении цвета индикатора: появилась зелёеая точка - покупаем,
появилась красная точка - продаем.
ACD_PV
Так же относится к группе (PIVOT) - Точка Разворота.Digital MACD
Ещё одна версия цифрового индикатора.
LSMA_AppliedPrice
Индикатор LSMA Applied Price.KiS_max_min_Avg
Индикатор, показывающий каналы.