Diapazon - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 930
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: mandorr
価格レンジを表示するインディケータです。様々な「ゾーン」を視覚化するために便利です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7136
Divergence
相場の動きの方向性とインディケータの方向性が合わない状態を表示します。インディケータが売られ過ぎや買われ過ぎのゾーンを達成すると、よく表示されます。3end
買いシグナルと売りシグナルを出します。開始されるポジションはインディケータの色によります。青になれば買い、赤になれば売りをします。