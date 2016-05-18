コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Diapazon - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
930
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
実際の制作者: mandorr

価格レンジを表示するインディケータです。様々な「ゾーン」を視覚化するために便利です。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7136

