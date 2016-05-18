無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DayImpuls - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 880
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Gep aka tartan
通貨と株式の相場を分析する為の簡単なインディケータです。
通貨と株式の相場を分析する為の簡単なインディケータです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7135
FX-CHAOS
ビルウィリアムズによるカオス理論をベースにしたインディケータです。FX-CHAOS - 第2版。ZZ_All Quotings 0-0050
全ての通貨ペア、金属、指数、CFDなどのヒストリーをロードするために使用されるスクリプトです。また、ヒストリーにある「ホール」の管理を行います。
Diapazon
価格レンジを表示するインディケータです。様々な「ゾーン」を視覚化するために便利です。Divergence
相場の動きの方向性とインディケータの方向性が合わない状態を表示します。インディケータが売られ過ぎや買われ過ぎのゾーンを達成すると、よく表示されます。