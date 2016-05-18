コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DayImpuls - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
880
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
制作者: Gep aka tartan

通貨と株式の相場を分析する為の簡単なインディケータです。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7135

FX-CHAOS FX-CHAOS

ビルウィリアムズによるカオス理論をベースにしたインディケータです。FX-CHAOS - 第2版。

ZZ_All Quotings 0-0050 ZZ_All Quotings 0-0050

全ての通貨ペア、金属、指数、CFDなどのヒストリーをロードするために使用されるスクリプトです。また、ヒストリーにある「ホール」の管理を行います。

Diapazon Diapazon

価格レンジを表示するインディケータです。様々な「ゾーン」を視覚化するために便利です。

Divergence Divergence

相場の動きの方向性とインディケータの方向性が合わない状態を表示します。インディケータが売られ過ぎや買われ過ぎのゾーンを達成すると、よく表示されます。