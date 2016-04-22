CodeBaseKategorien
Indikatoren

Divergence - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: Pavel Kulko

Zeigt die Situation, wenn die Richtungen der Kursentwicklung und die der technische Indikatoren nicht zusammenpassen. Dies passiert vor allem gesehen, wenn der Indikator einen überkauften oder überverkauften Bereich (20;80) erreicht.


