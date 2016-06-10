CodeBaseSeções
Divergence - indicador para MetaTrader 4

Autor: Pavel Kulko

Mostra a situação quando a direção do preço e dos indicadores técnicos não é a mesma. Na maioria das vezes, o indicador ativa-se, ao atingir zonas de sobrecompra/sobrevenda (20;80).


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7138

Diapazon Diapazon

Indicador que mostra intervalos. Útil para visualizar diferentes «zonas».

DayImpuls DayImpuls

Trata-se de um indicador muito simples com grades recursos para analisar os seus dados e uso.

3end 3end

Indica quando vender e quando comprar. A posição é aberta ao mudar a cor do indicador: ponto verde - compra, ponto vermelho - venda.

CatFX50 CatFX50

O CatFX50 é um sistema fácil e vencedor, mas não tão simples. Sejam sensatos e coloquem stops a uma distância de 34 pips.