Trata-se de um indicador muito simples com grades recursos para analisar os seus dados e uso.

Indica quando vender e quando comprar. A posição é aberta ao mudar a cor do indicador: ponto verde - compra, ponto vermelho - venda.

O CatFX50 é um sistema fácil e vencedor, mas não tão simples. Sejam sensatos e coloquem stops a uma distância de 34 pips.