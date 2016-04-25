指标根据价格走势方向给柱线着色 (红色 - 上涨, 蓝色 - 下跌)。

价格走势方向的判定根据 'Points' 变量里指定的点数。走势处于反方向期间, 色包度根据回撤值降低。除了主色调, 有三个颜色梯度: 位于 'Points' 值的 1/4, 1/2 和 3/4。'Points' 值得回撤意味着价格走势方向的改变, 在此情况指标着色时使用反向主色。

走势

