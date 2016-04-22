CodeBaseKategorien
Indikatoren

Movment - Indikator für den MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Ansichten:
876
Rating:
(8)
Veröffentlicht:
Movment.mq4 (11.47 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Indikator zeichnet Bars in verschiedenen Farben, abhängig von der Richtung der Kursbewegung (rot - hoch, blau - runter).

Die Richtung bestimmt sich nach der Kursentwicklung von der in der Variablen 'Points' angegebenen Anzahl von Points. Während einer Bewegung in die entgegengesetzte Richtung reduziert sich die Sättigung der Farben entsprechend der "Rollback"-Werte. Abgesehen von der Hauptfarbe, gibt es drei weitere Gradierungen: ein "Rollback" von 1/4, 1/2 und 3/4 des Wertes der 'Points'-Variablen. Ein "Rollback" von einem ganzen 'Point'-Wert bedeutet eine Trendumkehr, in diesem Fall werden die Bars in der Hauptfarbe der Gegenrichtung gekennzeichnet.

Movment

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7099

