Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Movment - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10234
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор раскрашивает бары в разные цвета в зависимости от направления движения цены (красный - вверх, синий - вниз).
Направление определяется по движению цены на количество пунктов установленных в переменной Points. При движении в обратном направлении насыщенность цвета снижается в зависимости от величины отката. Кроме основного цвета, дополнительно имеется еще три градации цвета: при откате на 1/4 значения Points, 1/2 и 3/4.Откат на величину Points означает смену направления движения цены, при этом индикатор окрашивается основным цветом противоположного направления.
Movment
Советник awo Holidays сообщает статус следующего дня: рабочий день, выходной или праздник.Автооптимизатор
Библиотека автоматической оптимизации советника в процессе его работы.
Скрипт history_data_analysis_v3 проверяет историю на отсутствующие бары, определяет размер дыр, разрывов и составляет их перечень.Преобразование hst-файлов в файлы csv
Скрипт hst2csv служит для преобразования *.hst-файлов в файлы *.csv, без ошибок импортируемые в клиентский терминал MetaTrader 4.