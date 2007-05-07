CodeBaseРазделы
Movment - индикатор для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
10234
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор раскрашивает бары в разные цвета в зависимости от направления движения цены (красный - вверх, синий - вниз).

Направление определяется по движению цены на количество пунктов установленных в переменной Points. При движении в обратном направлении насыщенность цвета снижается в зависимости от величины отката. Кроме основного цвета, дополнительно имеется еще три градации цвета: при откате на 1/4 значения Points, 1/2 и 3/4.Откат на величину Points означает смену направления движения цены, при этом индикатор окрашивается основным цветом противоположного направления.

